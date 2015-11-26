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Metallica

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|||| 15 ноя 2021

Вокалист METALLICA — о "Blacklist"



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Jams Hetfield поделился мнением о недавно выпущенном сборнике "The Metallica Blacklist":

«Мне нравится, что люди наслаждаются музыкой, они приняли её, переварили и выплеснули её так, как им больше нравится. Будь то на испанском, или в форме рэпа, или в стиле кантри, или в форме сумасшедшего ремикса...

Мне нравится, что все они очень разные. И люди, которые их делали, артисты, они потратили на это время. Они потратили время, чтобы сделать их своими, а не просто записали их и сказали: "О, мы просто сделаем так, как они должны звучать". Они взяли песню и сделали её своей. Это на мой взгляд прекрасно».

JAMES HETFIELD Talks Artists Featured On The METALLICA Blacklist Covers Album -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

shumo


15 ноя 2021, 11:28		Этот блеклист - как помноженный на 10 Load/Reload или скажем Use Your illusion (да или хотя бы, извиняюсь за сравнение, Lord of the Lost последний). Оставьте вы блин только действительно крутые треки, остальное - на синглы/сборники бисайдов для фэнов. А так приходится переслушать огромую кучу гвна, чтобы отыскать жемчужины вроде Don't tread on me от Volbeat

graillyc


15 ноя 2021, 12:00		-> Don't tread on me от Volbeat
Сейчас не спорю и не наезжаю, ибо все вопрос вкусов, но как по мне, так как раз Volbeat сделали совершенно неинтересно и максимально близко к вот этому "мы просто сделаем так, как они должны звучать", о чем говорит Хэтфилд.
При этом не могу сказать, что вариант Portugal. The Man мне понравился, больше но он хотя бы запомнился с точки зрения идеи.

nabastak_


15 ноя 2021, 12:59		Даже если и не говна, ощущение помойки все равно есть, от кучи повторов каждого трека.
Лучше б тогда уж дискографию с килэмол по reload(/штангер) закаверили,было бы эпично (только один вариант каждой песни).

Nepalcev


15 ноя 2021, 17:29		Вот ковёр прикольный: Metallica - Master of Puppets (Piano Cover)
https://youtu.be/VGk24PddSf4


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