15 ноя 2021



Вокалист METALLICA — о "Blacklist"



Jams Hetfield поделился мнением о недавно выпущенном сборнике "The Metallica Blacklist":



«Мне нравится, что люди наслаждаются музыкой, они приняли её, переварили и выплеснули её так, как им больше нравится. Будь то на испанском, или в форме рэпа, или в стиле кантри, или в форме сумасшедшего ремикса...



Мне нравится, что все они очень разные. И люди, которые их делали, артисты, они потратили на это время. Они потратили время, чтобы сделать их своими, а не просто записали их и сказали: "О, мы просто сделаем так, как они должны звучать". Они взяли песню и сделали её своей. Это на мой взгляд прекрасно».

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