19 дек 2018



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось двадцать девятого ноября 2016 года в Торонто, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Breadfan"

"Creeping Death"

"Battery"

"Sad But True"

- Kirk solo -

"Fade to Black"

"Atlas, Rise!"

"Harvester Of Sorrow"

"Moth Into Flame"

- bass solo -

"One"

"Master Of Puppets"

"For Whom The Bell Tolls"

"Enter Sandman"

"Whiskey in the Jar"

"Hardwired"

"Seek and Destroy"













+2 -1









просмотров: 226