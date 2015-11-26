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Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком



Согласно сообщению Global News, Lars Ulrich принял участие в виртуальной встрече с двухлетним канадским фанатом METALLICA, страдающим от редкого вида рака.



Милан Россиньоль, которому в августе исполнится три года, получил звонок от барабанщика METALLICA после того, как врачи детской больницы Монреаля запустили успешную кампанию в Твиттере с просьбой о встрече с группой. Россиньоль — пациент отделения интенсивной терапии больницы, где он проходит курс химиотерапии.



Хотя Милан не может выразить свои мысли вербально, поскольку страдает тяжёлой формой гистиоцитоза клеток Лангерганса, его лицо «"загорается" всякий раз, когда на компьютере играют клипы METALLICA», — рассказала Global News доктор Шарон Абиш, детский онколог из детской больницы Монреаля.



«Он не говорит, но у него есть способ выразить свои желания, рассказать о том, что его радует и что не радует, — добавила Абиш. — Он приходит в восторг каждый раз, когда METALLICA появляется на экране, а папа и он просто зажигают и они просто отлично проводят время».



Во время виртуальной встречи Ulrich пообщался с Миланом и его родителями, Янником Россиньолем и Катрин Перро, а также с братьями и сестрами Милана.



«Милан широко улыбнулся, когда понял, что Lars [говорит] с ним, — отметил Янник Россиньоль. — Видеть его таким, с очаровательной улыбкой на лице, для нас очень приятно».



В своем аккаунте в Instagram Lars написал:



«Благодарен за то, что один из наших самых маленьких фанатов, двухлетний Милан, его мама Катрин, папа Янник и братья Корали и Лоик, являются частью семьи METALLICA. Мы очень тронуты тем, что наша музыка помогает вам всем в это непростое время. Очень понравилось общаться по Zoom — посылаю вам всем, а также доктору Голоффу и вашей медицинской команде, много лучей любви из Сан-Франциско!»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lars Ulrich (@larsulrich)





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