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Metallica

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24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

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22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

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12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

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7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность
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Новая линейка одежды от METALLICA



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METALLICA запустила новую линейку фирменного мерча серии Fifth Member.

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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


2 фев 2021, 11:28		Первая футболка, которая в самом вверхнем левом углу прикольная. Остальное в топку

Xander


2 фев 2021, 12:00		С виду напоминает какой-то черкизовский самострок. Просто взяли обычную бельевую майку и напечатали по центру принт, такое можно и самому сделать, при чём обойдётся это гораздо дешевле


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