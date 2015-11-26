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METALLICA сотрудничает с Clue



METALLICA объявили о сотрудничестве с игрой Clue.



Сюжет: «Группа и команда вернулись в штаб-квартиру для записи следующего альбома METALLICA, но во время всех событий пропал ключевой элемент оборудования. По мере того как проходят часы, группе всё больше и больше не терпится начать работу. Они решают разделиться и обследовать здание в поисках любых следов пропавшего оборудования. Выясните, какой предмет пропал, где он спрятан и кто его найдёт, чтобы сессия звукозаписи возобновилась!»



Игроки: Папа Хет, Дудер, Мистер Риппер, Доктор Грув, Инженер, Полковник Уильям.



Оборудование: Гитара, бас, барабан, Wah-педаль, микрофон, компьютер.



Создатель Metallica Clue, Maxx242 рассказал о своём участии в проекте:



«Нам предоставили спецификации для производства игры, а также сюжетную линию, которая очень похожа на классическую игру. О, я получил изображения их штаб-квартиры. Это было потрясающе.



Даже при таком сложном проекте команда METALLICA всегда позволяет нам, художникам, дополнить их историю и просто творить и оставаться творцами. Это был потрясающий опыт — помогать создавать эту игру вместе с ними!»







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