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*Drum-cam от MUDVAYNE 19
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Metallica

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13 янв 2022 : 		 Басист METALLICA джемует

6 янв 2022 : 		 Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убрать бас на альбоме METALLICA "...And Justice For All"

4 янв 2022 : 		 JOHN BUSH: «Мне льстит, что я связан с METALLICA»

3 янв 2022 : 		 METALLICA набрала более миллиарда в Spotify

1 янв 2022 : 		 Кто мог бы сыграть барабанщика METALLICA? Отвечает...

27 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о юбилейных концертах

26 дек 2021 : 		 Басист METALLICA — о юбилейных концертах

24 дек 2021 : 		 Фанаты признаются в любви к METALLICA

21 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

20 дек 2021 : 		 METALLICA впервые исполнила Fixxer. Pro-Shot

19 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления TAIPEI HOUSTON

17 дек 2021 : 		 Мэр Сан-Франциско подарила METALLICA день

15 дек 2021 : 		 METALLICA инвестирует в TrillerNet

14 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA получил "HN Award"

12 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 дек 2021 : 		 Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире

9 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2021 : 		 ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2021 : 		 RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA

1 дек 2021 : 		 Басист METALLICA: «Я горжусь нашими Doodles!»
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|||| сегодня

Басист METALLICA джемует



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Басист METALLICA Robert Trujillo опубликовал видео джема из дома.



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