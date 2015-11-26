25 мар 2021



Гитарист METALLICA выпускает кофе



Гитарист METALLICA Kirk Hammett совместно с Muddy Waters Coffee Company, McKinleyville, California, запускает новый кофейный бренд "Greeny", на создание которого музыканта вдохновил Питер Грин из FLEETWOOD MAC.













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