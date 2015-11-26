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Metallica

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25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»
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|||| 25 мар 2021

Гитарист METALLICA выпускает кофе



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett совместно с Muddy Waters Coffee Company, McKinleyville, California, запускает новый кофейный бренд "Greeny", на создание которого музыканта вдохновил Питер Грин из FLEETWOOD MAC.

METALLICA's KIRK HAMMETT Creates Coffee Blend Inspired By PETER GREEN's 'Greeny' Guitar





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


25 мар 2021, 22:08		Вдохновил лол. Как может Кирк повлиять на вкус и кофе? Никак. Он может продать своё имя и лицо для пиара брэнда. Всё.

Roman Brut


25 мар 2021, 23:44		Почему мистеру Хэммету неудосужились даже чашку нормально запечатать без полей?


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