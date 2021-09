7 сен 2021



METALLICA выступит с MILEY CYRUS в программе "The Howard Stern Show", исполнив "Nothing Else Matters" по случаю выходя делюкс-версии классического альбома группы, выпущенного тридцать лет назад.







