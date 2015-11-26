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Metallica

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7 сен 2021 : 		 METALLICA выступит с MILEY CYRUS

7 сен 2021 : 		 Новая линейка виски METALLICA

2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

1 сен 2021 : 		 Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA

30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD

19 авг 2021 : 		 Концертный трек METALLICA

18 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA

13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"

13 авг 2021 : 		 TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA

12 авг 2021 : 		 METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию

8 авг 2021 : 		 HALOCENE исполняют METALLICA

4 авг 2021 : 		 Ларс поздравил Папу Хэта

4 авг 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

3 авг 2021 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы скучаем»

2 авг 2021 : 		 Клип METALLICA набрал миллиард просмотров

1 авг 2021 : 		 Новая версия хита METALLICA

31 июл 2021 : 		 Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»

28 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA
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|||| 7 сен 2021

METALLICA выступит с MILEY CYRUS



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METALLICA выступит с MILEY CYRUS в программе "The Howard Stern Show", исполнив "Nothing Else Matters" по случаю выходя делюкс-версии классического альбома группы, выпущенного тридцать лет назад.

METALLICA To Perform With MILEY CYRUS On 'The Howard Stern Show'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор


7 сен 2021, 23:36		Главное все микрофоны сразу проверить)


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