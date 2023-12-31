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Фронтмен METALLICA: «Я всегда с нетерпением жду, что принесёт следующий год»



В рамках беседы с подкастом "The Metallica Report", рассказывающем обо всём, что связано с METALLICA, фронтмен James Hetfield поделился своими мыслями на пороге 2024 года:



«Обычно я не придаю большого значения новогодним праздникам, но, когда я размышляю о прошедшем годе, я очень благодарен за то, что у меня есть, за то, через что я прошёл. Я всегда с нетерпением жду, что принесёт следующий год. Чем старше я становлюсь, тем одновременно труднее и легче мне становится. Так что я всегда с нетерпением жду возможности вернуться в турне, отыграть несколько концертов, увидеть на них знакомые и новые лица.



Я не знаю, что ещё добавить. Думаю, Новый год — это своего рода очищение, и у меня появилась новая цель или что-то в этом роде. Я продолжаю пытаться самосовершенствоваться, стать лучше, лучше относиться к жизни, к жизни других людей, и стараюсь приносить людям как можно больше радости».







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