1 июн 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления 19 мая на Stade De France, Париж, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Cyanide (tour debut)

04. King Nothing

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn!

09. The Call Of Ktulu

10. The Unforgiven

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Battery

14. Whiskey In The Jar

15. One

16. Enter Sandman 07. Welcome Home (Sanitarium)08. You Must Burn!09. The Call Of Ktulu10. The Unforgiven11. Wherever I May Roam12. Moth Into Flame13. Battery14. Whiskey In The Jar15. One16. Enter Sandman

рџ‡«рџ‡· TONIGHT IN PARIS рџ‡«рџ‡·













+2 -0



просмотров: 298

