21 июн 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось восьмого июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash (Tour Debut)

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn!

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Battery

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "The Outlaw Torn" jam)

One

Enter Sandman http://www.metallica.com







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