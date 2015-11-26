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METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность



В рамках первого в своей истории стрима METALLICA на билетах и аукционах, а также на добровольных пожертвованиях собрали более 1,3 миллиона долларов — эта сумма будет распределена между Feeding America и American Association Of Community Colleges.

























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