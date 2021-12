сегодня



METALLICA впервые исполнила Fixxer. Pro-Shot



METALLICA 17 декабря отыграла первый из двух юбилейных концертов и главным сюрпризом стало первое концертное исполнение композиции Fixxer — профессиональное видео доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Ecstasy Of Gold (intro)



02. Hit The Lights



03. Creeping Death



04. Trapped Under Ice



05. Welcome Home (Sanitarium)



06. Orion



07. The Shortest Straw



08. One



09. Sad But True



10. Nothing Else Matters



11. King Nothing



12. Fixxxer (live debut)



13. Breadfan



14. No Leaf Clover



15. Frantic



16. The Day That Never Comes



17. Spit Out The Bone







