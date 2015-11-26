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Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин



Двадцать восьмого июля Insight Editions выпустят книгу "Reclaimed Rust: The Four-Wheeled Creations Of James Hetfield". Вокалист METALLICA James Hetfield записал трейлер, в котором демонстрирует, какой она получилась, — он представляет как лимитированный вариант, так и стандартное издание.



















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