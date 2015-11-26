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Концертное видео METALLICA



MetallicaTV опубликовали видео с выступления METALLICA в US Bank Arena Cincinnati, состоявшегося 30 января. В видео, опубликованном ниже, запечатлено исполнение песни "Phantom Lord" из дебютного альбома "Kill "Em All".













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