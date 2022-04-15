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Metallica

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|||| 15 апр 2022

Новый трек гитариста METALLICA



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"High Plains Drifter", новая композиция от Kirk'a Hammett'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Portals", релиз которого намечен на 23 апреля на Blackened Recordings.

METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 21 )

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15 апр 2022
o
ody9000
очень даже интересно
16 апр 2022
G
Gleb Monster
честно говоря, потраченного времени жаль
16 апр 2022
N
Nepalcev
Кирк робко пробует в Therion. Поставьте ему Vovin уже.)
16 апр 2022
H
Hatefrost
Вот так возьми, напиши что это терион новый трек, так люди обсуждать начнут, нахваливать. И никто и не догадается.
16 апр 2022
o
olly71
Отдельные сырые куски грубо сшитые вместе . Как музыка для какого нибудь фильма может быть и пошло бы но как цельнон музыкальное произведение не звучит вообще . Начинающие гитаристы так брынькают для разогрева.
16 апр 2022
L
Lord Iscariah
Шлак какой-то невменяемый. Такие песни у нас на районе алкаши сочиняют на изи за 2 минуты.
16 апр 2022
rattle_snake
Lord Iscariah, да алкаши у вас из интеллигенции .. у нас у КБ завоевывают европу ,уничтожают америку,,
16 апр 2022
R
Rutger
Инфантильный каприз мультимиллионера, который в детстве фанател от фильмов с Иствудом. Кое где, кстати, напоминает весьма посредственные сочинения самого Иствуда к своим фильмам
16 апр 2022
M
Mike Barlow
Не только презренные вокалисты не умеют музыку сочинять. Полно гитаристов которые тоже просто исполнители...
16 апр 2022
R
Reflection
Mike Barlow, только Кирк еще и исполнитель никакой
16 апр 2022
R
Running_Wild
все по полочкам разложили выше, и добавить нечего.
16 апр 2022
balamut75
Реальная х*йня!Нарезка кусков соткана безобразна в одно полотно.
16 апр 2022
kircore
Великолепный трек. Кто разбирается в музыке, оценит.
16 апр 2022
s
serb
Нормальная тема. Послушаю всю ЕП-шку, когда выйдет.
16 апр 2022
D
DimasRocker
Не, ну первые секунд тридцать словно плагиат на To Tame a land группы Iron Maiden
16 апр 2022
g
gravitgroove
DimasRocker, выпивку за мой счет этому гражданину.
16 апр 2022
N
Nepalcev
DimasRocker, а мне сразу это пришло на ум:
https://youtu.be/MQpTyHJ6pKQ?t=196

Значит, всё сходится.))
16 апр 2022
rattle_snake
ну так.. какая то хреновня .. посмотрим потом что там дальше
16 апр 2022
гладиатор
Классно. Вообще Кирку стоит выпустить целый альбом, а не EP 




















просмотров: 4034





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