15 апр 2022



Новый трек гитариста METALLICA



"High Plains Drifter", новая композиция от Kirk'a Hammett'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Portals", релиз которого намечен на 23 апреля на Blackened Recordings.













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