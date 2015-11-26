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Музыканты METALLICA — о 40-летии группы



Участники METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo обсудили сорокалетие творческого пути коллектива:



Kirk сказал:



«Это просто невероятно, когда я думаю о четырёх десятилетиях. Клянусь Богом, кажется, что только вчера мы были в гастрольном автобусе где-то в центре Америки, просто пытаясь идти в ногу со всеми. А сегодня это просто... Сорок лет пролетели так быстро. Это удивительно. Меня сейчас по-настоящему потрясает тот факт, что я всё ещё ощущаю, что мы ещё не достигли своего пика, мы всё ещё жаждем творить, мы всё ещё хотим создавать музыку, мы всё ещё переживаем за музыку, мы всё ещё заботимся друг о друге. Я не вижу никаких признаков того, что мы сбавим обороты, потому что у нас есть то, что мы хотим сделать».



Robert добавил:



«Знаете, самое удивительное во всём этом то, что нет недостатка в музыкальных идеях, риффах, грувах и басовых линиях. Во многих случаях, когда группы существуют так долго, возникает дефицит — у людей заканчиваются идеи — а у нас обратная проблема: у нас слишком много идей. Так что это хорошая проблема».







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