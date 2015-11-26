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Metallica

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27 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

27 июл 2021 : 		 Музыканты METALLICA — о 40-летии группы

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25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

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22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

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13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

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2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

25 июн 2021 : 		 Фотокнига METALLICA выйдет осенью

22 июн 2021 : 		 Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью

17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA

12 июн 2021 : 		 METALLICA подают в суд на страховщиков

26 май 2021 : 		 METALLICA намекает

26 май 2021 : 		 Видео полного выступления METALLICA
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|||| сегодня

Музыканты METALLICA — о 40-летии группы



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Участники METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo обсудили сорокалетие творческого пути коллектива:

Kirk сказал:

«Это просто невероятно, когда я думаю о четырёх десятилетиях. Клянусь Богом, кажется, что только вчера мы были в гастрольном автобусе где-то в центре Америки, просто пытаясь идти в ногу со всеми. А сегодня это просто... Сорок лет пролетели так быстро. Это удивительно. Меня сейчас по-настоящему потрясает тот факт, что я всё ещё ощущаю, что мы ещё не достигли своего пика, мы всё ещё жаждем творить, мы всё ещё хотим создавать музыку, мы всё ещё переживаем за музыку, мы всё ещё заботимся друг о друге. Я не вижу никаких признаков того, что мы сбавим обороты, потому что у нас есть то, что мы хотим сделать».

Robert добавил:

«Знаете, самое удивительное во всём этом то, что нет недостатка в музыкальных идеях, риффах, грувах и басовых линиях. Во многих случаях, когда группы существуют так долго, возникает дефицит — у людей заканчиваются идеи — а у нас обратная проблема: у нас слишком много идей. Так что это хорошая проблема».

METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


27 июл 2021, 15:57		нет недостатка в музыкальных идеях, риффах но альбомы записаные в первые 10 лет вас кормят последние 30 лет .

BasterBaster


27 июл 2021, 16:20		Все рифы и песни Хэтфилда, вы то чего разглагольствуете на эту тему. Да и о каких "слишком много идей" идёт речь? Альбомы раз в десять лет кое-как из под палки и сплошной чёс на гастролях круглогодичный. Идей у них много. За 5 лет последних что-то ни одной новой идеи не появилось.

Санчез


27 июл 2021, 16:22		Если так много идей, почему альбомов так мало? всего 10 студийных альбомов вышло, и только 11-й готовится. У мегадэт и то больше альбомов, целых 15 альбомов, 16-й готовится

Sunriser


27 июл 2021, 16:46		Ну и сравните шлак от мегадет за последние несколько альбомов. Лучше реже, но более качественно, чем одинаковый порожняк. Или Iron Maiden сейчас снова выпустят альбом на 2 диска заунывных эпиков.

R0ck_N_R0lla


27 июл 2021, 16:53		Sunriser, а напомни, на сколько дисков был последний альбом металлики? я целиком его так и не осилил, в отличии от book of souls

Sunriser


27 июл 2021, 17:02		R0ck_N_R0lla, на два, но длительностью как один и совсем не понятно зачем они его разделили на два. По времени он длится как Load. Book Of Souls я с трудом прослушал один раз, а Hardwired слушаю регулярно. Это один из лучших их альбомов, просто модно Металлику поливать говном. Типа мегадет труЪ, а Металлика дерьмо. Ни один год этот спор идёт.

R0ck_N_R0lla


27 июл 2021, 17:16		на Хардвареде есть классные песни, не спорю, но большинство просто безбожно затянуты. собственно, к последнему альбому Мэйденов это тоже относится. но все же он мне больше зашел. что касается мегадет vs металлика, то в период, пока метла писала и херила риффы, Рыжий наклепал 3 альбома, из которых можно собрать один крепкий мощный альбомец. с Хардваредом тоже самое-укоротить треки, выкинуть совсем уж блеклыеи вуаля-годный слушабельный диск. так что 1:1


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