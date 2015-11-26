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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Aftershock восьмого октября, доступно ниже.

Whiplash
Ride the Lightning
Harvester of Sorrow
Cyanide
The Memory Remains
One
Frantic*
Moth Into Flame
No Leaf Clover
For Whom the Bell Tolls
Whiskey in the Jar
Fade to Black
Master of Puppets

Encore:

Battery
Fuel
Seek & Destroy

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA Performing





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