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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Aftershock восьмого октября, доступно ниже.



Whiplash

Ride the Lightning

Harvester of Sorrow

Cyanide

The Memory Remains

One

Frantic*

Moth Into Flame

No Leaf Clover

For Whom the Bell Tolls

Whiskey in the Jar

Fade to Black

Master of Puppets



Encore:



Battery

Fuel

Seek & Destroy







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