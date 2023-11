сегодня



Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»



Во время появления в шестнадцатом эпизоде подкаста "The Metallica Report", в котором рассказывается еженедельная инсайдерская информация обо всём, что связано с METALLICA, James Hetfield упомянул о своей книге "Messengers: The Guitars Of James Hetfield", которая вышла 21 ноября в издательстве Permuted Press. В 400-страничной книге Хетфилд делится своей личной коллекцией ценных гитар и рассказывает об истории и значении каждой из них в его жизни и карьере фронтмена, гитариста и автора песен METALLICA.



Hetfield сказал о своём решении выпустить книгу о своих гитарах следующее:



«У меня были контакты, связи и люди, которые могут помочь мне в создании произведений искусства, не связанных с музыкой... Я выпустил книгу о своих автомобилях ["Reclaimed Rust"], так что книга о гитарах была следующим шагом. И я уже думал об этом, когда мы создавали книгу об автомобилях, и когда мы снимали машины, "Reclaimed Rust" натолкнула меня на мысль: "В моём гараже лежат все эти гитары. Почему бы мне не поделиться ими со всем миром и не собрать их в одну книгу, чтобы можно было легко посмотреть и полистать, не открывая двери гаража и не открывая гитарный ящик за ящиком, чтобы посмотреть на эти гитары? Таким образом, все эти инструменты были собраны в одной книге, которую я могу открыть и получить к ним доступ очень легко».



Что касается названия книги, James сказал:



«У меня было много разных названий для этой книги [прежде чем я остановился на "Messengers"]. А "Messengers" имеет смысл. Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело, через пищеварение, мозг, пальцы в гитару, через усилитель — в ваши уши.



Это связь. Это своего рода посланник. И все гитары, которые я собирал на протяжении многих лет, особенно ранние, первые 10 лет — от OGV до So What, So Fucking What и Eet Fuk, и все гитары, которые имеют названия. Они все имеют названия, конечно. То же самое со всеми машинами. Так что сделать книгу о гитарах — это круто».



James также рассказал о презентациях "Messengers", в которых он принял участие в начале месяца, в Сент-Луисе и Детройте:



«Это было здорово. Люди смогли выразить свою благодарность, а я смог сделать это в ответ. Так что это было хорошо, приятно, душевно. Видеть там представителей разных поколений — всегда здорово.



Я никогда не ходил на концерты со своими родителями. Мой старший брат привёл меня на мои первые концерты, и это навсегда останется в моём сердце как потрясающее воспоминание. Поэтому когда видишь, как ребёнок приводит родителя или наоборот, ты отмечаешь эту связь между двумя поколениями, и я очень благодарен, что стал её частью».







