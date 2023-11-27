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Metallica

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Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»



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Во время появления в шестнадцатом эпизоде подкаста "The Metallica Report", в котором рассказывается еженедельная инсайдерская информация обо всём, что связано с METALLICA, James Hetfield упомянул о своей книге "Messengers: The Guitars Of James Hetfield", которая вышла 21 ноября в издательстве Permuted Press. В 400-страничной книге Хетфилд делится своей личной коллекцией ценных гитар и рассказывает об истории и значении каждой из них в его жизни и карьере фронтмена, гитариста и автора песен METALLICA.

Hetfield сказал о своём решении выпустить книгу о своих гитарах следующее:

«У меня были контакты, связи и люди, которые могут помочь мне в создании произведений искусства, не связанных с музыкой... Я выпустил книгу о своих автомобилях ["Reclaimed Rust"], так что книга о гитарах была следующим шагом. И я уже думал об этом, когда мы создавали книгу об автомобилях, и когда мы снимали машины, "Reclaimed Rust" натолкнула меня на мысль: "В моём гараже лежат все эти гитары. Почему бы мне не поделиться ими со всем миром и не собрать их в одну книгу, чтобы можно было легко посмотреть и полистать, не открывая двери гаража и не открывая гитарный ящик за ящиком, чтобы посмотреть на эти гитары? Таким образом, все эти инструменты были собраны в одной книге, которую я могу открыть и получить к ним доступ очень легко».

Что касается названия книги, James сказал:

«У меня было много разных названий для этой книги [прежде чем я остановился на "Messengers"]. А "Messengers" имеет смысл. Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело, через пищеварение, мозг, пальцы в гитару, через усилитель — в ваши уши.

Это связь. Это своего рода посланник. И все гитары, которые я собирал на протяжении многих лет, особенно ранние, первые 10 лет — от OGV до So What, So Fucking What и Eet Fuk, и все гитары, которые имеют названия. Они все имеют названия, конечно. То же самое со всеми машинами. Так что сделать книгу о гитарах — это круто».

James также рассказал о презентациях "Messengers", в которых он принял участие в начале месяца, в Сент-Луисе и Детройте:

«Это было здорово. Люди смогли выразить свою благодарность, а я смог сделать это в ответ. Так что это было хорошо, приятно, душевно. Видеть там представителей разных поколений — всегда здорово.

Я никогда не ходил на концерты со своими родителями. Мой старший брат привёл меня на мои первые концерты, и это навсегда останется в моём сердце как потрясающее воспоминание. Поэтому когда видишь, как ребёнок приводит родителя или наоборот, ты отмечаешь эту связь между двумя поколениями, и я очень благодарен, что стал её частью».




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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27 ноя 2023
M
Mateas89
Классный он все-таки дядька, какой-то такой душевный и родной как будто)
Like!2
27 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Mateas89, ну так он батя, по-другому и быть не может.
Like!2
27 ноя 2023
WahrandPhain
Mateas89, добрый дядя, который напрямую участвовал с теннисистом в травле Ньюстеда. Образец доброго человека - это Лемми или Вилли Токарев. Поразительные люди, практически без залетов и косяков.
Like!1  Dislike!1
27 ноя 2023
M
Mateas89
WahrandPhain, так это было, когда они молодняком были еще. Люди с возрастом меняются.
27 ноя 2023
gravitgroove
Забыл упомянуть барыг из Elektra / Vertigo в качестве проводника :D, но да и бес с ними.
Like!2
27 ноя 2023
Gustaff
Наверное, он добрый, все от души же идет
27 ноя 2023
WahrandPhain
Про носки и трусы будет книжка?
27 ноя 2023
R
Rutger
>>>Мои гитары — это проводник от высших сил через через моё... пищеварение... в ваши уши.

Это Хэт не про You Must Burn! случайно? Тогда браво, настоящий артист сам себе суровый судья.
27 ноя 2023
rassol
Rutger, про пищеварение это он хорошо сказал, да...
27 ноя 2023
rassol
«Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

Его гавайский цыгано-румын, что уже стоять не может, покусал?
Like!1
27 ноя 2023
WahrandPhain
rassol, он же болгарин...

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