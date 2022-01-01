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*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 13
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 мая в Белу-Оризонти, Бразилия, доступно для просмотра ниже.

Hardwired (Tour Debut)
Ride the Lightning
Wherever I May Roam
Seek & Destroy
Moth Into Flame
One
Sad but True
Cyanide (Tour Debut)
The Unforgiven
For Whom the Bell Tolls
Creeping Death
Fade to Black
Master of Puppets

Encore:
Fight Fire With Fire (Tour Debut)
Nothing Else Matters
Enter Sandman




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