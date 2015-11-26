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Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире



«Это почти случилось... празднование нашего 40-летнего юбилея уже не за горами! Мы с нетерпением ждём возможности выйти на сцену в Сан-Франциско в Chase Center вместе со многими нашими друзьями, приехавшими со всего мира, в эти два вечера на следующей неделе. Хотя мы хотели бы, чтобы каждый из вас смог присоединиться к нам, мы знаем, что вы не можете быть в зале. Поэтому мы невероятно рады объявить, что наши друзья из Amazon будут транслировать оба шоу в прямом эфире по мере их проведения по всему миру и бесплатно!



Начиная наше сотрудничество с The Coda Collection, эксклюзивные бесплатные глобальные прямые трансляции 17 и 19 декабря начнутся в 9 вечера по тихоокеанскому времени / 12 утра по восточному времени / 6 утра по центрально-европейскому времени / 2 часа по южному времени. Независимо от того, где вы находитесь в эти вечера, или, в зависимости от вашего часового пояса, на следующий день— вы сможете смотреть прямые трансляции из дома или с мобильного телефона через Amazon Music, канал Amazon Music в Twitch и Prime Video (с членством или без в программе Prime для просмотра по требованию). Затем шоу будут доступны исключительно на The Coda Collection/Prime Video Channel для последующего просмотра в 2022 году.



В перерывах между показами в течение выходных вы сможете продолжить виртуальное знакомство с 40-летием на "SF Takeover Film Fest", включая "Cunning Stunts" и "Orgullo, Pasión, y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México" на Coda Collection/Prime Video Channel. Прямая трансляция и фильмы, посвящённые 40-летию группы, — это только начало, поскольку "Coda Collection" будет включать в себя полный набор концертных, документальных и других фильмов, которые будут выходить на канале эксклюзивно в течение 2022 года. Мы пополним впечатляющий список артистов, включая Foo Fighters, Джими Хендрикса, Grateful Dead и многих других, представленных на потоковом сервисе.



Детали трансляции Metallica 40th Anniversary LIVE доступны здесь.







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