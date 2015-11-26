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Metallica

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10 дек 2021 : 		 Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире

9 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2021 : 		 ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2021 : 		 RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA

1 дек 2021 : 		 Басист METALLICA: «Я горжусь нашими Doodles!»

30 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2021 : 		 METALLICA сотрудничает с Clue

22 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2021 : 		 METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»

21 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия

18 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2021 : 		 Вокалист METALLICA — о "Blacklist"

12 ноя 2021 : 		 Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»

11 ноя 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»

11 ноя 2021 : 		 METALLICA запускает Vinyl Club 2022

10 ноя 2021 : 		 METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE

8 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA
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Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире



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«Это почти случилось... празднование нашего 40-летнего юбилея уже не за горами! Мы с нетерпением ждём возможности выйти на сцену в Сан-Франциско в Chase Center вместе со многими нашими друзьями, приехавшими со всего мира, в эти два вечера на следующей неделе. Хотя мы хотели бы, чтобы каждый из вас смог присоединиться к нам, мы знаем, что вы не можете быть в зале. Поэтому мы невероятно рады объявить, что наши друзья из Amazon будут транслировать оба шоу в прямом эфире по мере их проведения по всему миру и бесплатно!

Начиная наше сотрудничество с The Coda Collection, эксклюзивные бесплатные глобальные прямые трансляции 17 и 19 декабря начнутся в 9 вечера по тихоокеанскому времени / 12 утра по восточному времени / 6 утра по центрально-европейскому времени / 2 часа по южному времени. Независимо от того, где вы находитесь в эти вечера, или, в зависимости от вашего часового пояса, на следующий день— вы сможете смотреть прямые трансляции из дома или с мобильного телефона через Amazon Music, канал Amazon Music в Twitch и Prime Video (с членством или без в программе Prime для просмотра по требованию). Затем шоу будут доступны исключительно на The Coda Collection/Prime Video Channel для последующего просмотра в 2022 году.

В перерывах между показами в течение выходных вы сможете продолжить виртуальное знакомство с 40-летием на "SF Takeover Film Fest", включая "Cunning Stunts" и "Orgullo, Pasión, y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México" на Coda Collection/Prime Video Channel. Прямая трансляция и фильмы, посвящённые 40-летию группы, — это только начало, поскольку "Coda Collection" будет включать в себя полный набор концертных, документальных и других фильмов, которые будут выходить на канале эксклюзивно в течение 2022 года. Мы пополним впечатляющий список артистов, включая Foo Fighters, Джими Хендрикса, Grateful Dead и многих других, представленных на потоковом сервисе.

Детали трансляции Metallica 40th Anniversary LIVE доступны здесь.

METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

JackLong


10 дек 2021, 13:19		Блин, не, ну вот сама новость то, хорошая, но о ней было известно еще вчера, то бишь, Дарксайд мало того, что с опозданием новость выложил, так еще и просто с банальным, в некоторых местах не особо качественным, переводом.

Почему бы не предоставить новость, ориентируясь на аудиторию?
"Металлика покажет онлайн свои концерт в такое-то такое время по Москве, по таким то таким то ссылкам: линк1, линк2, линк3. Так же, в течении 2022 тут (линк4) будет выложено куча видеоматериала от группы"

father


10 дек 2021, 14:09		JackLong, по идее заголовок должен был быть что-то вроде "Члены Металлики заходят на пятый круг, но кончать пока не собираются"


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