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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
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Metallica

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Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии



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Благотворительный фонд METALLICA "All Within My Hands" выделяет гранты в размере 125 000 долларов США организациям Direct Relief и World Central Kitchen для оказания поддержки в финансировании столь необходимой медицинской помощи и питания. У фонда "All Within My Hands" сложились прочные партнёрские отношения с этими организациями, и он продолжает поддерживать обе организации, поскольку они способны охватить места разрушений и оказать помощь пострадавшим общинам и людям. Организации Direct Relief и World Central Kitchen работают на местах, оказывая практическую помощь со следующего дня после землетрясения.

Direct Relief активно реагирует на кризис через свою сеть региональных партнёров в области здравоохранения. Организация выполняет запросы на поставку медикаментов — уже выделено более 22 тонн — таких как медицинские наборы для оказания неотложной помощи, антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, наборы для личной гигиены, соли для пероральной регидратации, ацетаминофен, витамины для беременных и многое другое. Мобилизация этих срочных поставок последовала за немедленной реакцией организации на предоставление финансовой поддержки для поисково-спасательных работ AKUT (Турецкая поисково-спасательная команда).

World Central Kitchen задействовала свои каналы распределения еды в течение нескольких часов после появления новостей, а основатель организации Хосе Андрес лично доставил сэндвичи в приют. Организация организовала широкомасштабное участие, создав и задействовав собственные кухни. Не имея возможности использовать местную кулинарную инфраструктуру, World Central Kitchen оказывает поддержку, напрямую финансируя местные предприятия и нанимая местных поваров. В настоящее время организация раздаёт более 125 000 порций еды в день, что в общей сложности составляет более 600 000 порций в течение одной недели.

Direct Relief — это некоммерческая, аполитичная, несектантская организация, которая оказывает гуманитарную помощь без учёта расовой, этнической, политической или религиозной принадлежности, пола или платёжеспособности. Direct Relief работает над оснащением медицинских работников в сообществах с ограниченными ресурсами для решения проблем диагностики и ухода за нуждающимися людьми.

Основываясь на многолетнем опыте реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации по всему миру, Direct Relief разработала ряд решений, которые помогают удовлетворить потребности уязвимых сообществ, чтобы они были готовы к более распространённым и опустошительным чрезвычайным ситуациям. А когда происходят катастрофы, Direct Relief оперативно, эффективно и результативно реагирует на ситуацию, чтобы доставить медицинские ресурсы туда, где они необходимы для спасения жизней.

WeвЂ™re at a loss for words to describe the devastation in southern Turkey and northern Syria. The 7.8 magnitude earthquake has reduced the entire region to rubble. The death toll continues to rise, tragically exceeding 36,000 lives lost... (1/3) pic.twitter.com/baxRXFiNUf



Two of @AWMHFoundation's partner organizations, @DirectRelief & @WCKitchen, have boots on the ground providing medical aid & food to the victims of this disaster. #AWMH is providing $125k to each organization to support their efforts.






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