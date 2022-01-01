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Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчестве



В новом интервью журналу Kerrang! гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал о том, что в настоящее время занимается несколькими проектами помимо своей основной группы, включая выпуск дебютного сольного EP и издание его первого комикса "Nights Of Lono":



«Должен сказать, что веду трезвый образ жизни уже семь с половиной лет, и мой разум изменился, я лучше сфокусирован. Я вернул свой мозг, вернул свою память, так что сейчас я нахожусь в лучшем положении. Я записываю музыку, и моя концентрация намного лучше.

Когда я стал трезвым, у меня появилось гораздо больше времени. До этого я почти каждую ночь проводил в ночном клубе или баре, а потом почти каждое утро восстанавливался после этого. День за днём, независимо от того, был я в туре или нет. А теперь этого нет в моей жизни, и у меня появилось много свободного времени, поэтому, конечно же, я буду больше играть на гитаре. Я люблю это делать, и как следствие всего этого у меня теперь более высокая производительность. Моя работа ускорилась, и для меня это лучшая модель деятельности.



Странно: мне 59 лет, а я до сих пор не считаю, что достиг пика в творчестве или музыке. Я точно не чувствую себя на 59, я всё ещё занимаюсь сёрфингом три или четыре раза в неделю, бегаю, катаюсь на велосипеде и играю на гитаре. Я всё ещё чувствую себя таким энергичным, каким никогда не был, и я связываю это с отказом от алкоголя. Вот такой это дало результат».







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