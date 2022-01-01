Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 12
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
*Новое видео гитариста METALLICA 7
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 12
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



29 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчестве

27 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA рад, что остальные участники были не против его сольного альбома

26 апр 2022 : 		 Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD ещё злится из-за них

22 апр 2022 : 		 Новое видео гитариста METALLICA

21 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о сольном альбоме

20 апр 2022 : 		 KIRK HAMMETT — о работе над сольным альбомом с бывшим продюсером METALLICA

15 апр 2022 : 		 Новый трек гитариста METALLICA

11 апр 2022 : 		 Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Dave'a Mustaine'a»

11 мар 2022 : 		 Lars'атаз попал в датский музей

9 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления METALLICA

13 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 фев 2022 : 		 Стрим памяти басиста METALLICA

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 фев 2022 : 		 Стрим памяти басиста METALLICA

8 фев 2022 : 		 Гитарист METALLICA выпускает сольный ЕР

8 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 фев 2022 : 		 Выходит фигурка басиста METALLICA

5 фев 2022 : 		 METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload"

2 фев 2022 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Джона Зазулы

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 фев 2022 : 		 Клифф Бёртон очень нервничал, когда узнал, что на концерт пришёл басист RUSH

28 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 янв 2022 : 		 METALLICA помогла уличному музыканту

13 янв 2022 : 		 Басист METALLICA джемует
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчестве



zoom
В новом интервью журналу Kerrang! гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал о том, что в настоящее время занимается несколькими проектами помимо своей основной группы, включая выпуск дебютного сольного EP и издание его первого комикса "Nights Of Lono":

«Должен сказать, что веду трезвый образ жизни уже семь с половиной лет, и мой разум изменился, я лучше сфокусирован. Я вернул свой мозг, вернул свою память, так что сейчас я нахожусь в лучшем положении. Я записываю музыку, и моя концентрация намного лучше.
Когда я стал трезвым, у меня появилось гораздо больше времени. До этого я почти каждую ночь проводил в ночном клубе или баре, а потом почти каждое утро восстанавливался после этого. День за днём, независимо от того, был я в туре или нет. А теперь этого нет в моей жизни, и у меня появилось много свободного времени, поэтому, конечно же, я буду больше играть на гитаре. Я люблю это делать, и как следствие всего этого у меня теперь более высокая производительность. Моя работа ускорилась, и для меня это лучшая модель деятельности.

Странно: мне 59 лет, а я до сих пор не считаю, что достиг пика в творчестве или музыке. Я точно не чувствую себя на 59, я всё ещё занимаюсь сёрфингом три или четыре раза в неделю, бегаю, катаюсь на велосипеде и играю на гитаре. Я всё ещё чувствую себя таким энергичным, каким никогда не был, и я связываю это с отказом от алкоголя. Вот такой это дало результат».

METALLICA




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 217

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом