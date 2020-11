сегодня



METALLICA запускает новую благотворительную программу



Blackened American Whiskey объявила о своем партнерстве с фондом METALLICA's All Within My Hands (AWMH) в рамках благотворительной инициативы "Сезон даров". С сегодняшнего дня до января Blackened будет жертвовать 5 долларов США за каждую бутылку виски, купленную в интернет-магазине или в магазине All In My Hands.



Чтобы принять участие в "Сезоне подарков" Blackened, потребители должны загрузить фотографию своего чека, отсканировав QR-код на витрине магазина или по ссылке на сайте BlackenedWhiskey.com. Каждая загрузка чека является автоматическим вступлением в тотализатор на выигрыш гитары All Within My Hands с автографом участников METALLICA или драмхеда Blackened с автографами участников METALLICA где это разрешено законом. Веб-сайт Blackened's также даст возможность потребителям сделать прямое пожертвование в адрес All Within My Hands. Для участия в тотализаторе не требуется ни покупка, ни загрузка чеков, ни пожертвование, но участник должен быть резидентом США, 21+. Новый победитель будет выбираться каждую неделю в период с 22 ноября 2020 года по 3 января 2021 года.



Благотворительная деятельность Blackened совпадает с предстоящим концертом и аукционом METALLICA "Helping Hands Concert & Auction", благотворительным мероприятием для AWMH, который будет идти в прямом эфире по всему миру на Nugs.tv в субботу, 14 ноября в 14:00 по тихоокеанскому времени. 100% выручки от концерта и виртуального негласного аукциона будут пожертвованы в благотворительные фонды, которые поддерживает Фонд. Стоимость билетов начинается от $14.99 на Nugs.tv, шоу будет доступно в любой момент столько раз, сколько им захочется в течение 48 часов с момента их первого запуска.



"Сказать, что этот год был невероятно сложным — это преуменьшение", — говорит сказал Дитрих. Мы знаем, что люди страдают от пандемии и этот Сезон подарков стал еще более важным, чем когда-либо. Мы хотели также запустить акции и не могли придумать лучшей возможности, чем совместная работа с "All Within My Hands". От пожертвований до помощи при пожарах в Калифорнии, поддержки отрасли во время пандемии COVID-19 и создания инициативы обучения, "All In My Hands" пожертвовали более 2,5 млн. долл. США на помощь нуждающимся и мы не можем не гордиться тем, что стали их партнерами!".







