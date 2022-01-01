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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 13
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Metallica

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18 май 2022 : 		 LES CLAYPOOL — о прослушивании в METALLICA

14 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2022 : 		 Вокалист METALLICA позвонил женщине, родившей на концерте

11 май 2022 : 		 Женщина родила во время концерта METALLICA

11 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 май 2022 : 		 Новый виски от METALLICA

30 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA назвал себя фанатом JETHRO TULL

29 апр 2022 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчестве

27 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA рад, что остальные участники были не против его сольного альбома

26 апр 2022 : 		 Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD ещё злится из-за них

22 апр 2022 : 		 Новое видео гитариста METALLICA

21 апр 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о сольном альбоме

20 апр 2022 : 		 KIRK HAMMETT — о работе над сольным альбомом с бывшим продюсером METALLICA

15 апр 2022 : 		 Новый трек гитариста METALLICA

11 апр 2022 : 		 Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Dave'a Mustaine'a»

11 мар 2022 : 		 Lars'атаз попал в датский музей

9 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления METALLICA
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|||| 18 май 2022

LES CLAYPOOL — о прослушивании в METALLICA



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LES CLAYPOOL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, считает ли он благословением то, что в итоге не попал в METALLICA и пошёл собственным путём:

«В то время я так не думал. Я думал, что смогу бросить свою плотницкую работу и уехать в Японию. Но есть причина, по которой они не выбрали меня. Я не подходил, и они это видели. У меня было что-то своё, и это был мудрый шаг с их стороны. И даже когда этот вопрос возник снова [после ухода Jason'a Newsted'a], они знали, что я не подхожу для этого, и они нашли идеального человека. Robert [Trujillo] — один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал в музыкальной индустрии, и он великолепный басист».




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