18 май 2022



LES CLAYPOOL — о прослушивании в METALLICA



LES CLAYPOOL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, считает ли он благословением то, что в итоге не попал в METALLICA и пошёл собственным путём:



«В то время я так не думал. Я думал, что смогу бросить свою плотницкую работу и уехать в Японию. Но есть причина, по которой они не выбрали меня. Я не подходил, и они это видели. У меня было что-то своё, и это был мудрый шаг с их стороны. И даже когда этот вопрос возник снова [после ухода Jason'a Newsted'a], они знали, что я не подхожу для этого, и они нашли идеального человека. Robert [Trujillo] — один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал в музыкальной индустрии, и он великолепный басист».







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