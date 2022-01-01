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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
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Metallica

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|||| 25 июл 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Copenhell, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Harvester of Sorrow
Trapped Under Ice
Bleeding Me
Sad but True
Dirty Window
Welcome Home (Sanitarium)
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black
Seek & Destroy

Encore:
Damage, Inc.
One
Master of Puppets (First time as a show closer since November 16, 1997)




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