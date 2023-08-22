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Metallica

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LARS ULRICH объяснил, почему на концертах METALLICA четыре барабанных установки



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Группа METALLICA в поддержку своего альбома "72 Seasons" в рамках тура "M72" даёт двухдневные концерты без повторов сет-листов в каждом городе — сначала в Европе, а теперь и в Северной Америке. На каждом концерте METALLICA выступает на внушительной кольцеобразной сцене, в центре которой находится «Змеиная яма», а четыре барабанные установки равномерно распределены по кругу сцены, чтобы барабанщик Lars Ulrich мог в разные моменты шоу быть ближе к публике.

В новом интервью The New York Times Ulrich более подробно рассказал о сценической постановке "M72":

«Это первый раз, когда мы делаем панорамную сцену на стадионе. Мы пытались разгадать этот код в течение многих лет. Всё, что мы делали, всегда имело центральную точку. Год назад мы уже пытались решить эту задачу, и вдруг оказалось: "Погоди, а почему группа должна быть в центре?" А потом: "А что противоположно тому, чтобы группа была в центре?" В центре должны быть фанаты. И тогда мы придумали концепцию пончика, где вы играете на самом пончике, а фанаты находятся в отверстии пончика. А куда девать барабаны? Тогда возникла концепция четырёх ударных установок — по одной установке в каждом из четырёх различных направлений — от этого мы и отталкивались.

Знаете, всё это имеет смысл, когда написано в электронном письме, или хорошо выглядит на салфетке. Девять месяцев спустя вы оказываетесь на первой площадке, пытаясь понять, что за фигнёй вы занимаетесь».




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22 авг 2023
k
kreator1976
Ломбардо это на одной установке делает
  Dislike!1
22 авг 2023
f
freeze2
Просто денег много, может себе позволить!
Like!1

просмотров: 545

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