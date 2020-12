сегодня



METALLICA в симфонической версии



Группа LITTLE KRUTA, в состав которой входят Kristine Kruta (musical director and cello), Maria Im (concert mistress and violin), Katie Jacoby (violin and soloist), Chiara Fasi (violin), Molly Fletcher (violin), Laura Sacks (viola), Tia Allen (viola), Adi Meyerson (upright bass), and Rosie Slater (percussion), представила прочтение композиции METALLICA "The Shortest Straw", партии вокала в которой исполняет Lauren Desberg.













+2 -2



просмотров: 447