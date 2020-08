сегодня



Барабанщик METALLICA : «Каверы — в нашей ДНК!»



В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос о том, почему группа так часто исполняет кавер-версии исполнителей, оказавших на них влияние:



«Нужно помнить, что METALLICA по сути была организована как кавер-группа. Так что когда мы собрались, это было в Южной Калифорнии в феврале или марте 1982-го, и тогда было два пути. Первый из них заключался в том, что мы могли быть кавер-группой, которая играет те песни, которые популярны в баре: мы выходили и играли что-то типа "Smoke On The Water", "Ain't Talkin' 'Bout Love", "Rock And Roll All Nite" или "Black Dog" — это один путь. Второй — когда ты играл всё, тогда это называлось "оригиналы" — ты играл свои темы. Нам не было интересно выходить и давать концерт песен LED ZEPPELIN, и у нас не было песен, которые были бы, цитирую: "оригиналами", но в то же время мы были полны мужества и задора, готовы были выходить и играть, потеть и совершенствоваться. В итоге мы придумали свой путь — мы в некотором роде объединили эти два подхода. Мы выходили, играли кучу кавер-версий, но в основном это были такие темы, которые мало кто знал. В итоге мы и не говорили о том, что "сейчас мы отыграем час наших песен" и мы не выходили и не играли в течение часа песни LED ZEPPELIN — мы выходили и играли песни DIAMOND HEAD и BLITZKRIEG, песни SAVAGE, и всё в таком духе. В итоге набиралось на час материала, мы с успехом ездили по Южной Калифорнии с этой программой, было очень весело. Так мы и играли по четыре-пять песен DIAMOND HEAD и остальное, и это стало нашей визитной карточкой, нас хотели услышать с этой программой. А потом, вернувшись в репетиционную студию, мы писали и работали над нашим новым материалом, и постепенно наш собственный материал заменил кавер-версии. Но все эти темы, будь тот же "Am I Evil", "Helpless", "Let It Loose" или "Blitzkrieg" и остальное — все они остались довольно серьёзной частью того, кем мы являемся.



Будучи поклонниками музыки, мы всегда будем говорить о тех, кто на нас влияет, о нашем вдохновении. И я могу посмотреть вам в глаза и совершенно легко сказать, что и спустя 40 лет мы всё ещё остаёмся такими же большими фанатами музыки, которая нас окружает, той музыки, на которой мы выросли, той музыки, которая сформировала нас, и той музыки, которая заводит нас и сегодня — 40 лет спустя. Мы остаёмся огромными фанатами музыки, и, я бы сказал, фанатами кино, искусства и всего остального.



Когда я слышу песню, которая действительно заводит меня, мне часто хочется её сыграть. Так что вполне естественно наше желание отдать дань уважения миру MERCYFUL FATE или таким людям, как NICK CAVE, DISCHARGE или BLUE ÖYSTER CULT и всем тем командам, которые оказали на нас такое серьёзное влияние, тех групп, что сформировали нас, — и делаем мы это с огромной радостью. И, честно говоря, я уже говорил это раньше, иногда, играя чужой материал, как мы, например, играя акустику, — к примеру мы давали несколько благотворительных концертов, где играли Neil'a Young'a, или сделали свой благотворительный концерт — так вот мы сыграли много кавер-версий, и нам нравится по-новому интерпретировать чужой материал, придать ему акустическую форму, и всё в таком духе... Есть столько замечательного материала, что мы просто обожаем его играть, ну и плюс это повод приобщить наших поклонников к тому, что оказывало на нас значительное влияние на протяжении многих лет — это дополнительное удовольствие. Это же и способ открыть для кого-то что-то новое, возможно, они не слышали до этого MERCYFUL FATE или DIAMOND HEAD, или даже менее известные NWOBHM-команды. Так что это беспроигрышный вариант.



Исполнение кавер-версий, чужого материала всегда останется важной частью ДНК METALLICA. И кто знает, что готовит нам будущее, но мы всегда обсуждаем, что мы можем сделать с чужим материалом, так что я ожидаю, что это и будет оставаться важной частью того, кем мы являемся».







