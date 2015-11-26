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Оригинальная визитка METALLICA



Бывший басист METALLICA Ron McGovney поделился фотографией первой визитки группы:



«Оригинальная визитка METALLICA. Телефонный номер был у меня в 1979 году. Я переехал в наш арендный дом по соседству в 1981 году и забрал этот номер с собой. Тот дом был местом, где началась METALLICA. Я жил в кондоминиуме в 1983-1987 годах и у меня был тот же самый телефонный номер».







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