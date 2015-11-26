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Metallica

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19 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 янв 2019 : 		 Фрагмент акустического релиза METALLICA

16 янв 2019 : 		 Рассказ о пиве METALLICA

16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли

8 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

7 янв 2019 : 		 METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?

6 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 янв 2019 : 		 Профессиональное концертное видео METALLICA

31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 26 ноября на T-Mobile Arena, Лас-Вегас, Невада, доступно для просмотра ниже. Группа исполнила классическую песню "Harvester Of Sorrow" из альбома 1988 года "...And Justice For All".

METALLICA Performs







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