сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 26 ноября на T-Mobile Arena, Лас-Вегас, Невада, доступно для просмотра ниже. Группа исполнила классическую песню "Harvester Of Sorrow" из альбома 1988 года "...And Justice For All".

















