сегодня



Пиво в честь басиста METALLICA



Calicraft Brewing Co. выпустили пиво в память о басисте METALLICA — The Cliff Burton (Cliff 'Em All) IPA Beer (6,4 % ABV) доступно для заказа на CraftShack. Выпуск этого продукта стал возможным благодаря сотрудничеству наследников музыканта, KnuckleBonz и Calicraft Brewing, и стал уже седьмым в линейке KnuckleBonz, объединяющим пиво и музыку.



«Продолжая миссию отца Клиффа, покойного Рэя Бёртона, Фонд Клиффа Бёртона сосредоточен на воспитании нового поколения музыкальных талантов. Мы отбираем молодых людей со всего мира с таким же энтузиазмом к музыке и преданностью своему делу, как у покойного басиста Клиффа Бёртона. Выпьем за Клиффа и Рэя Бёртонов, которые любили хорошее пиво!»







+1 -0



просмотров: 241