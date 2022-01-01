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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 22
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Новое видео MEGADETH 21
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Metallica

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24 июл 2022 : 		 Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA

23 июл 2022 : 		 Пиво в честь басиста METALLICA

22 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

18 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Новая жизнь песни METALLICA

13 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июл 2022 : 		 METALLICA в "Westworld"

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2022 : 		 Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок мёртв

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2022 : 		 Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»

7 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»

1 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Пиво в честь басиста METALLICA



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Calicraft Brewing Co. выпустили пиво в память о басисте METALLICA — The Cliff Burton (Cliff 'Em All) IPA Beer (6,4 % ABV) доступно для заказа на CraftShack. Выпуск этого продукта стал возможным благодаря сотрудничеству наследников музыканта, KnuckleBonz и Calicraft Brewing, и стал уже седьмым в линейке KnuckleBonz, объединяющим пиво и музыку.

«Продолжая миссию отца Клиффа, покойного Рэя Бёртона, Фонд Клиффа Бёртона сосредоточен на воспитании нового поколения музыкальных талантов. Мы отбираем молодых людей со всего мира с таким же энтузиазмом к музыке и преданностью своему делу, как у покойного басиста Клиффа Бёртона. Выпьем за Клиффа и Рэя Бёртонов, которые любили хорошее пиво!»




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