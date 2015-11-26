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Metallica

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Стрим памяти басиста METALLICA



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Как было ранее объявлено, десятого декабря по случаю 60-летия с момента рождения басиста METALLICA Клиффа Бёртона, состоялся специальный стрим, в котором принимали участие Big Mick, Metal Joe, Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Dan Riley, Brian Lew, Dean Delray, Brian Slagel, Charlie Benante (ANTHRAX), Mike Bordin (FAITH NO MORE), Canada Dave и Connie Burton — четырехчасовое видео доступно ниже.

Watch Four-Hour Event Celebrating Life Of Late METALLICA Bassist CLIFF BURTON On What Would Have Been His 60th Birthday










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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


11 фев 2022, 17:45		А Эллефсона чё на стрим не пригласили?

IYDKMIGTHTKY13


11 фев 2022, 18:21		Ммм, а участники самой Metallica не было что ли?)

Kiskenbassker


11 фев 2022, 19:23		Десятого февраля, а не декабря.


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