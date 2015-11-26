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Стрим памяти басиста METALLICA



Как было ранее объявлено, десятого декабря по случаю 60-летия с момента рождения басиста METALLICA Клиффа Бёртона, состоялся специальный стрим, в котором принимали участие Big Mick, Metal Joe, Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Dan Riley, Brian Lew, Dean Delray, Brian Slagel, Charlie Benante (ANTHRAX), Mike Bordin (FAITH NO MORE), Canada Dave и Connie Burton — четырехчасовое видео доступно ниже.







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