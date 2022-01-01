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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках Global Citizen Festival, New York City's Central Park, доступно ниже. В фестивале также принимали участие Charlie Puth, JONAS BROTHERS, MÅNESKIN, Mariah Carey, Mickey Guyton и Rosalía. Увы, но видео Nothing Else Matters не попало в официальную трансляцию:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Enter Sandman

04. Sad But True

05. The Unforgiven

06. Wherever I May Roam

07. Nothing Else Matters (with Mickey Guyton)

08. Master Of Puppets

#GlobalCitizenFestival







There are no words. IвЂ™m just grateful @metallica





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