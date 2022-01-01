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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 11
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Metallica

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24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы

17 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 авг 2022 : 		 Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»

5 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 авг 2022 : 		 METALLICA с вертолёта

2 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о группе TAIPEI HOUSTON: «Я ими горжусь»

1 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о взлёте популярности "Master Of Puppets": «Вся эта история — просто вынос мозга»

29 июл 2022 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках Global Citizen Festival, New York City's Central Park, доступно ниже. В фестивале также принимали участие Charlie Puth, JONAS BROTHERS, MÅNESKIN, Mariah Carey, Mickey Guyton и Rosalía. Увы, но видео Nothing Else Matters не попало в официальную трансляцию:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Enter Sandman
04. Sad But True
05. The Unforgiven
06. Wherever I May Roam
07. Nothing Else Matters (with Mickey Guyton)
08. Master Of Puppets

There are no words. IвЂ™m just grateful @metallica. #GlobalCitizenFestival






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