5 сен 2020



METALLICA записала концерт в начале августа



По информации Sonoma Index-Tribune, выступление METALLICA, которое было показано в драйв-ин-кинотеатрах 29 августа, было записано примерно за три недели до этого события на винодельне Gundlach Bundschu, что находится в получасе езды от штаб-квартиры группы в городе Сан-Рафаэль, Калифорния.



«Всего несколько местных жителей были поставлены в известность, что крупнейшая хэви-металл-группа мира секретно сыграет одни из своих величайших хитов без присутствия публики, с видом на виноградник Sonoma.



Группа репетировала на протяжении двух недель в своём офисе, а в это время их персонал занимал 30 номеров в отеле El Pueblo Inn при винодельне Sonoma. Все были многократно протестированы на COVID-19, перед тем как 10 августа METALLICA отыграла тайный концерт без единого зрителя.



Гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал Uproxx об этом выступлении:



«Мы запечатлели на плёнку драйв-ин-шоу около двух недель назад в секретной локации в Северной Калифорнии. Ради этого мы воссоединились вместе впервые после "S&M-концертов", состоявшихся в сентябре прошлого года. Для нас было по-настоящему важно собраться и отыграть это конкретное шоу. Необходимо было получить некое подобие того, как всё будет выглядеть в будущем, в условиях пандемии, в смысле протоколов безопасности. Мы адаптировали правила безопасности с тем, чтобы иметь возможность работать в штаб-квартире и репетировать без риска быть заражёнными или заразить других людей. Конкретно это означает тестирование на коронавирус буквально каждые пару дней. В репетиционную неделю я сдавал анализ пять раз. Также вся наша команда была обязана носить маски, причём двойные – бумажная плюс N95, а также защитный экран для лица, дождевик, перчатки, плюс постоянное пользование дезинфицирующими препаратами, включая санобработку гитар. Так было на репетициях. Во время съёмок маски не носили только мы, музыканты. И абсолютно все сдавали анализы на COVID-19 и выдерживали карантин. Нам удалось завершить проект без проблем со здоровьем и какой-либо явной угрозы заразиться. Поэтому отработанная схема станет для нас прецедентом для движения вперёд. Мы обрели надежду что, если потребуется, мы и в теперешних условиях можем собраться вместе и функционировать как группа».



На вопрос о том, чего стоит ожидать фанатам от итогового полнометражного фильма, местами для съёмок которого послужат более 300 открытых площадок по всей стране, включая винодельню, где был заснят упомянутый концерт, Hammett сказал:



«Полномасштабное шоу METALLICA. В фильме мы играем на открытом воздухе, и вы увидите всё, чего ждёте от нас. Мы выходим на сцену, исполняем наши песни, только с поправкой на 2020 год. В случае чего, это документальное свидетельство того, что мы играли в этот период. Ещё это хорошая возможность для нас предложить что-то скучающим людям и фанатам METALLICA, которым нечем заняться. Я лично постоянно ищу себе дела. Таким образом для нас это способ выйти к аудитории и дать ей что-то».







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