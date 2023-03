16 мар 2023



Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich вновь выступил в защиту "Lulu", скандального совместного диска группы с Лу Ридом, заявив, что он выдержал испытание временем.



В недавно вышедшей посмертной книге Рида "The Art Of The Straight Line: My Tai Chi", вышедшей на HarperOne, Lars сказал о "Lulu" следующее:



«Что такого в альбоме "Lulu", что он вызвал такую реакцию? Я не могу этого понять, но эта пластинка выдержала испытание временем. Она по-прежнему звучит убойно. Так что я могу объяснить такую реакцию только невежеством... Это привело наших фанатов туда, куда я хотел бы, чтобы они заходили чаще. Может быть, было бы лучше выпустить его сейчас, когда в мире творится хаос. Я не знаю, но я очень горжусь этим альбомом... Мы с James'ом [Hetfield'ом, фронтменом METALLICA] придумывали, как будет звучать это музыкальное произведение, а потом Лу оглянулся и сказал: "Всё. Я не буду делать ещё один чёртов дубль". Мы обычно так не работаем, но это было так прекрасно и здорово».







