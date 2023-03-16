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*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 10
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Metallica

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|||| 16 мар 2023

Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich вновь выступил в защиту "Lulu", скандального совместного диска группы с Лу Ридом, заявив, что он выдержал испытание временем.

В недавно вышедшей посмертной книге Рида "The Art Of The Straight Line: My Tai Chi", вышедшей на HarperOne, Lars сказал о "Lulu" следующее:

«Что такого в альбоме "Lulu", что он вызвал такую реакцию? Я не могу этого понять, но эта пластинка выдержала испытание временем. Она по-прежнему звучит убойно. Так что я могу объяснить такую реакцию только невежеством... Это привело наших фанатов туда, куда я хотел бы, чтобы они заходили чаще. Может быть, было бы лучше выпустить его сейчас, когда в мире творится хаос. Я не знаю, но я очень горжусь этим альбомом... Мы с James'ом [Hetfield'ом, фронтменом METALLICA] придумывали, как будет звучать это музыкальное произведение, а потом Лу оглянулся и сказал: "Всё. Я не буду делать ещё один чёртов дубль". Мы обычно так не работаем, но это было так прекрасно и здорово».




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16 мар 2023
Saint Portnoy
Ой, Ларс, иди ....... газоны косить
17 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
«Скандальный»? Может «обескураживающий»?

просмотров: 472

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