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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 августа на SoFi Stadium, Los Angeles, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Whiplash"
"For Whom The Bell Tolls"
"Ride The Lightning"
"Dirty Window"
"72 Seasons"
"If Darkness Had A Son"
"Welcome Home (Sanitarium)"
"You Must Burn!"
"The Call Of Ktulu"
"No Leaf Clover"
"Wherever I May Roam"
"Moth Into Flame"
"Fight Fire With Fire"
"Whiskey In The Jar"
"One"
"Enter Sandman"

METALLICA Debut Official Live Video For "Fight Fire With Fire" From Los Angeles Night 2; Official Recording Available For Pre-Order




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