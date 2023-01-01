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Metallica

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|||| 19 авг 2023

Барабанщик METALLICA о документальном фильме о группе: «Открытость всегда была для нас очень важным моментом»



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В новом интервью для BBC Radio 6 Music барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о документальном фильме 2004 года "Some Kind Of Monster", который в итоге стал откровенным рассказом об одной из самых успешных хэви-металлических групп в мире:

«Открытость всегда была для нас очень важным моментом. И поэтому мы очень рано решили, что группы, которые мы ценим, и группы, которые нас вдохновляют, в большинстве своём очень открытые. И мы хотели, чтобы дверь, соединяющая нас с поклонниками, была открыта как можно шире. Я думаю, что если вы решили открыть дверь, то единственное, что вы можете сделать, это открыть её полностью. Невозможно выбирать, когда впустить людей. Должно быть и хорошее, и плохое — абсолютно всё, и доступ должен быть постоянным. Поэтому мы считаем, что всегда старались соответствовать этой идее. И этот фильм 20-летней давности, пожалуй, был... Я думаю, что для многих людей, у которых никогда не было такого открытого доступа к рок-н-ролльной группе и возможности увидеть всё это, включая подноготную и все безумия, которые происходили за дверями, когда мы пытались понять, кто мы такие, и пытались найти путь к пониманию роста, который произошёл с нами как личностями, и как мы относились друг к другу, к состоянию наших умов и нашего собственного психического здоровья и всего остального. И в то время с нами были съёмочные группы, и мы решили пойти на это, потому что не боялись, мы доверяли людям, снимающим фильм, и мы чувствовали, что такая открытость — это часть нашей сущности».




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