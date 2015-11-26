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Metallica

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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



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Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося тридцать первого мая 2008 года на Auditorio John Lennon, Getafe, Испания, и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже. Эта запись с двух архивных видеокассет, взятых из богатого архива коллектива.

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA

Metallica Setlist Electric Weekend 2008 2008, European summer vacation






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


24 июн 2020, 16:44		В 2008-м даже любительские камеры были на цифре, и только Metallica по привычке писала видео на VHS и издавала альбомы на кассетах.

father


24 июн 2020, 18:22		В 2008 году у них ещё было крутейшее выступление на Rock Aim Ring https://youtu.be/aTGQSzykoWo

Я раз тридцать посмотрел:)


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