сегодня



Профессиональное видео полного выступления METALLICA



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося тридцать первого мая 2008 года на Auditorio John Lennon, Getafe, Испания, и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже. Эта запись с двух архивных видеокассет, взятых из богатого архива коллектива.

















+1 -0



( 2 ) просмотров: 371

