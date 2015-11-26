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Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»



Гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал журналу Classic Rock о том, чего он и его коллеги по группе надеются достичь с их предстоящим студийным альбомом:



«Участники METALLICA всегда стремились объединить людей благодаря музыке. Я думаю, что сейчас настроение таково, что людям как никогда нужна музыка, чтобы всех объединить и коллективно отпраздновать то, что мы дошли до этого момента. В мире много разногласий, и я надеюсь, что этот альбом METALLICA прорвётся через эти разногласия и объединит людей таким образом, что это будет полезно для всех в целом.



Мы пытались извлечь максимум пользы из полутора лет пандемии коронавируса, и нам это вполне удалось. Мы собирались вместе удалённо и работали, и мы собирались вместе как положено и работали. Всё продвигается очень хорошо. Я бы сказал, что музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени.

Музыка должна объединять всех, она должна быть праздником. Вот в чём суть музыки. Дело не в продаже альбомов или получении "Грэмми", дело в том, чтобы выпускать хорошую музыку и исправлять ситуацию с помощью этой музыки».







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