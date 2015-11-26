Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 182
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Вокалист METAL CHURCH повесился 38
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



31 июл 2021 : 		 Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»

28 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

28 июл 2021 : 		 METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью

27 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

27 июл 2021 : 		 Музыканты METALLICA — о 40-летии группы

27 июл 2021 : 		 ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA

25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

23 июл 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

16 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"

2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

25 июн 2021 : 		 Фотокнига METALLICA выйдет осенью

22 июн 2021 : 		 Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью

17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»



*
zoom
*
* *
Гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал журналу Classic Rock о том, чего он и его коллеги по группе надеются достичь с их предстоящим студийным альбомом:

«Участники METALLICA всегда стремились объединить людей благодаря музыке. Я думаю, что сейчас настроение таково, что людям как никогда нужна музыка, чтобы всех объединить и коллективно отпраздновать то, что мы дошли до этого момента. В мире много разногласий, и я надеюсь, что этот альбом METALLICA прорвётся через эти разногласия и объединит людей таким образом, что это будет полезно для всех в целом.

Мы пытались извлечь максимум пользы из полутора лет пандемии коронавируса, и нам это вполне удалось. Мы собирались вместе удалённо и работали, и мы собирались вместе как положено и работали. Всё продвигается очень хорошо. Я бы сказал, что музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени.
Музыка должна объединять всех, она должна быть праздником. Вот в чём суть музыки. Дело не в продаже альбомов или получении "Грэмми", дело в том, чтобы выпускать хорошую музыку и исправлять ситуацию с помощью этой музыки».

METALLICA's New Music Is 'Very Appropriate For The Times,' Says KIRK HAMMETT



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 130

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом