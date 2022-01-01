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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Metallica

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|||| 16 авг 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 августа на Highmark Stadium, Buffalo, NY, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Ride the Lightning
The Memory Remains
Nothing Else Matters
Dirty Window
Sad but True
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
Blackbird
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black
Seek & Destroy

Encore:
Blackened
One
Master of Puppets (With "Stranger Things" character Eddie Munson video)




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