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Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»



В новом интервью Rolling Stone Lars'a Ulrich'a спросили, чувствует ли он, что большинство людей сейчас воспринимают тяжёлую музыку лучше, чем в 1989 году, когда METALLICA претендовала на свою первую «Грэмми» в категории «металл», но проиграла неметаллической группе JETHRO TULL. Lars ответил на это так:



«У нас, пожалуй, было самое успешное лето за всю нашу историю по количеству проданных билетов на европейские и американские концерты. Это просто умопомрачительно, учитывая, что мы уже 42 года в деле. Но в то же время есть ощущение, что хард-рок стал в большей степени субкультурой и менее мейнстримовым, чем раньше.



Если оглянуться назад, на 1980-е годы с MTV, радио AOR и журналами от Rolling Stone до Kerrang!, кажется, что хард-рок был гораздо более обсуждаем в мейнстриме, чем сейчас. Так что, хотя эти цифры невероятные, — а я знаю, что у многих других групп, таких как GUNS N' ROSES, SLIPKNOT, GHOST, DISTURBED, тоже похожие цифры, — мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима, как это было, когда мы начинали деятельность METALLICA.



Я не знаю, так ли хорошо я разбираюсь в том, что происходит вокруг меня, как 20–30 лет назад, и не могу сказать, так ли я заинтересован в том, чтобы обсуждать эту тему, как раньше, но когда меня спрашивают, я определённо ощущаю, что то, что мы делаем в хард-роке в целом, объединяет многих людей.



Но с точки зрения духа времени и общей культуры нет ощущения, что нас так же обсуждают в мейнстриме, как это было в прошлом».







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