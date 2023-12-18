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Metallica

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Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»



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В недавнем интервью британскому журналу Total Guitar KIRK HAMMETT из METALLICA сказал, что единственные люди, которых действительно волнуют гитарные соло, — это другие гитаристы:

«Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло. Мне неприятно говорить это всем вашим читателям. Они запомнят отличную мелодию. Они запомнят отличную песню. И я не говорю о музыкантах. Да, музыканты запомнят отличное гитарное соло, но не музыканты, которые всё-таки составляют большинство слушателей, не запомнят гитарные соло.

Да, они запомнят отличную мелодию и запомнят отличную песню, особенно ту, которая перенесёт их в другой мир, отличный от того, в котором находились пять минут назад».

Он отметил, что в центре внимания всегда должна быть сама песня:

«Я понял это, когда мне было 15 лет. Мы с John Marshall'ом [бывшим гитарным техником и подменным гитаристом METALLICA] буквально лишь полгода как играли на гитаре, когда я сказал ему: "Нам нужно начать сочинять собственный материал. Посмотри на KISS, они сами пишут все свои песни... AEROSMITH и VAN HALEN тоже". Так что мы с ним начали сочинять музыку. Получалось много фигни, но это было хоть что-то».

Kirk добавил, что при работе над последним альбомом METALLICA "72 Seasons" он намеренно сымпровизировал 20 или 30 соло, отдал их барабанщику Lars'y Ulrich'y и продюсеру Greg'y Fidelman'y, и сказал им: «Ребята, отредактируйте их»:

«Я хотел, чтобы соло были больше похожи на рок-соло 1970-х, или, в двух словах, на соло Angus Young'a. Потому что мне нравится его грув, и за последние пару лет я стал больше ценить его игру, потому что он всегда играет то, что нужно для песни. Некоторые из его соло безумны, сумасбродны и нестандартны, но они всегда в контексте песни, и никогда не звучат так, будто Angus что-то просчитывал заранее. Это звучит так, будто он просто пришёл в студию и сходу записал свои партии, и я поступил так же. Я должен был сделать это именно так, потому у меня было такое внутреннее ощущение. Я хотел спонтанности. Мне не нужны были идеальные соло, потому что некоторые соло моих любимых музыкантов были как бы разношёрстными, и мне это нравится».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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18 дек 2023
гладиатор
Все верно, даже в книге МакАйвера кто-то из музыкантов сказал, что весь секрет в запоминающейся мелодии. И Металлике удается писать как раз такие мелодии.
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18 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Ну вот хз. Я как раз-таки из-за соляков Кирка на первых альбомах и решился начать играть на гитаре, и вступительный соляк из Welcome Home был первым, который я освоил.
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18 дек 2023
M
Mateas89
Вашингтон Ирвинг, ты осади, счас прибежит какой-нибудь Олли и расскажет, что это все еще Рыжий написал)))
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просмотров: 622

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