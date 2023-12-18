сегодня



Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»



В недавнем интервью британскому журналу Total Guitar KIRK HAMMETT из METALLICA сказал, что единственные люди, которых действительно волнуют гитарные соло, — это другие гитаристы:



«Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло. Мне неприятно говорить это всем вашим читателям. Они запомнят отличную мелодию. Они запомнят отличную песню. И я не говорю о музыкантах. Да, музыканты запомнят отличное гитарное соло, но не музыканты, которые всё-таки составляют большинство слушателей, не запомнят гитарные соло.



Да, они запомнят отличную мелодию и запомнят отличную песню, особенно ту, которая перенесёт их в другой мир, отличный от того, в котором находились пять минут назад».



Он отметил, что в центре внимания всегда должна быть сама песня:



«Я понял это, когда мне было 15 лет. Мы с John Marshall'ом [бывшим гитарным техником и подменным гитаристом METALLICA] буквально лишь полгода как играли на гитаре, когда я сказал ему: "Нам нужно начать сочинять собственный материал. Посмотри на KISS, они сами пишут все свои песни... AEROSMITH и VAN HALEN тоже". Так что мы с ним начали сочинять музыку. Получалось много фигни, но это было хоть что-то».



Kirk добавил, что при работе над последним альбомом METALLICA "72 Seasons" он намеренно сымпровизировал 20 или 30 соло, отдал их барабанщику Lars'y Ulrich'y и продюсеру Greg'y Fidelman'y, и сказал им: «Ребята, отредактируйте их»:



«Я хотел, чтобы соло были больше похожи на рок-соло 1970-х, или, в двух словах, на соло Angus Young'a. Потому что мне нравится его грув, и за последние пару лет я стал больше ценить его игру, потому что он всегда играет то, что нужно для песни. Некоторые из его соло безумны, сумасбродны и нестандартны, но они всегда в контексте песни, и никогда не звучат так, будто Angus что-то просчитывал заранее. Это звучит так, будто он просто пришёл в студию и сходу записал свои партии, и я поступил так же. Я должен был сделать это именно так, потому у меня было такое внутреннее ощущение. Я хотел спонтанности. Мне не нужны были идеальные соло, потому что некоторые соло моих любимых музыкантов были как бы разношёрстными, и мне это нравится».







+1 -0



( 3 ) просмотров: 622

