25 авг 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось шестого августа на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash

02. For Whom The Bell Tolls

03. Ride The Lightning

04. The Memory Remains

05. Lux Æterna

06. Too Far Gone? (live debut)

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn!

09. The Call Of Ktulu

10. The Unforgiven

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Blackened

14. Whiskey In The Jar

15. One

16. Enter Sandman 05. Lux Æterna06. Too Far Gone? (live debut)07. Welcome Home (Sanitarium)08. You Must Burn!09. The Call Of Ktulu10. The Unforgiven11. Wherever I May Roam12. Moth Into Flame13. Blackened14. Whiskey In The Jar15. One16. Enter Sandman







+3 -0



( 1 ) просмотров: 582