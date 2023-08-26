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Metallica

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|||| 25 авг 2023

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось шестого августа на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash
02. For Whom The Bell Tolls
03. Ride The Lightning
04. The Memory Remains
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone? (live debut)
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. You Must Burn!
09. The Call Of Ktulu
10. The Unforgiven
11. Wherever I May Roam
12. Moth Into Flame
13. Blackened
14. Whiskey In The Jar
15. One
16. Enter Sandman




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