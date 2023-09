сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого сентября на State Farm Stadium, Glendale, AZ, доступно для просмотра ниже.



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Dirty Window

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn!

The Call of Ktulu (Preceded by S&M orchestral score)

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Master of Puppets

Blackened

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

One

