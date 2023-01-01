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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 60
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого сентября на State Farm Stadium, Glendale, AZ, доступно для просмотра ниже.

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Dirty Window
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Welcome Home (Sanitarium)
You Must Burn!
The Call of Ktulu (Preceded by S&M orchestral score)
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Master of Puppets
Blackened
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
One
Enter Sandman




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