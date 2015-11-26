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Metallica

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Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»



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Фронтмен METALLICA James Hetfield выступил на ежегодном благотворительном вечере Little Kids Rock, посвящённом преображающей силе музыкального образования, в среду, 14 апреля. На этом мероприятии, представленном фондом Hot Topic Foundation, состоялись музыкальные выступления, онлайн-аукцион, речи и рассказы о миссии организации, которая заключается в предоставлении бесплатных музыкальных инструментов и уроков более чем миллиону студентов в США, а также в обеспечении музыкальной поддержки, когда студенты возвращаются в школу. Ранее мероприятие проходило в Нью-Йорке, но на этот раз оно состоялось в онлайн-формате и в нём принимали участие артист T-Boz из TLC и диджей Skee с Dash Radio.

В своём заранее записанном выступлении James заявил о своей вовлечённости в программу Little Kids Rock:

«Музыка ежедневно спасала мне жизнь. Это моя страсть с самых ранних дней моей жизни. Музыка всегда была для меня отдушиной, она была связующим звеном, она стала лучшим другом для меня на всю мою жизнь.

Если существует возможность заниматься музыкой в школах, я сторонник того, чтобы имелись возможности и места для людей, чтобы, по крайней мере, попробовать себя в этом. И если они найдут это полезным, это здорово. И это может стать толчком к чудесной карьере.

Я живой пример того, как музыка спасает жизни».

METALLICA











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Svarg_1349


21 апр 2021, 11:16		Прекрасная речь.

Санчез


21 апр 2021, 11:20		Эх старый ты чертяка...

smolet18-02-44


21 апр 2021, 12:37		Молодец, делает много для популяризации тяжелой музыки среди детей. Скоро брошеные семена прорастут, вот тебе и готовое поколение металлистов.


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