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Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"



Компания Sweet Amber Distilling Co. объявила о выпуске Blackened American Whiskey's Batch 106, которое было создано при музыкальной поддержке записи "S&M²". Концертный релиз METALLICA недавно дебютировал на первом месте чартов Billboard's Rock, Hard Rock и Classical Albums.



Новая порция виски будет продаваться в уникальном боксе, дизайн для которого создал Squindo. Детали, где можно приобрести новый релиз, доступны по этому адресу.











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