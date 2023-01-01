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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
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*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
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Metallica

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|||| 29 июн 2023

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 18 июня в Ullevi, Gothenburg, Sweden, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash
02. For Whom The Bell Tolls
03. Ride The Lightning
04. The Memory Remains (tour debut)
05. Lux Æterna
06. Screaming Suicide
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. You Must Burn!
09. The Call Of Ktulu
10. No Leaf Clover (tour debut)
11. Wherever I May Roam
12. Moth Into Flame
13. Blackened
14. Whiskey In The Jar
15. One
16. Enter Sandman




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