сегодня



Видео с выступления METALLICA



MetallicaTV опубликовали видео с выступления METALLICA в Лиссабоне, Португалия, состоявшегося 1 февраля на Altice Arena. Группа исполнила песню "Harvester Of Sorrow" из альбома "...And Justice for All", выпущенного в 1988 году.















просмотров: 466