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Metallica

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6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»

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30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 июня в Праге, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Cyanide
Trapped Under Ice
No Leaf Clover
Sad but True
Dirty Window
Nothing Else Matters
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black
Seek & Destroy (Messed up the intro and started again due to technical failure of James' guitar)

Encore:
Damage, Inc.
One
Master of Puppets

METALLICA Release "Master Of Puppets" Live Video From Prague Rocks 2022




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 июл 2022
kircore
Очень хорошее исполнение. Вокалист ансамбля в голосе. Примочки настроили. Всегда бы так.

просмотров: 199

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