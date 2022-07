сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 июня в Праге, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Cyanide

Trapped Under Ice

No Leaf Clover

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy (Messed up the intro and started again due to technical failure of James' guitar)



Encore:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets







